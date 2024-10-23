Бизнес-нетворкинг для женщин провели в Дмитрове

На базе сыроварни фермерского хозяйства «Свободный труд» в Дмитрове провели бизнес-нетворкинг для женщин-предпринимателей. Собравшиеся поучаствовали в мастер-классах, дискуссиях, поделились личными историями и обменялись контактами.

Председатель комитета ремесленников и самозанятых Дмитровской торгово-промышленной палаты Светлана Шишкова провела бизнес-нетворкинг для женщин. Мероприятие объединило психологов, нутрициологов, художников, мастеров по красоте и изготовлению украшений, маркетологов, экспертов по развитию личного бренда и соцсетей.

Бизнес-нетворкинг посетил исполнительный директор Дмитровской торгово-промышленной палаты Денис Успехов. По его словам, такие сообщества помогают женщинам-предпринимателям решать задачи по ведению бизнеса. Он также подчеркнул, что торгово-промышленная палата готова поддерживать их в продвижении товаров и услуг.

Участницы нетворкинга поучаствовали в мастер-классах, подискутировали, поделились друг с другом вдохновляющими бизнес-историями, попробовали фермерскую продукцию и обменялись друг с другом контактами.

«Проведение таких мероприятий для женщин-предпринимателей — это важный шаг в развитии бизнес-сообщества в нашем округе. Обмен опытом и создание поддерживающей среды помогут нашим предпринимательницам стать еще более успешными и внести значительный вклад в экономику региона», — отметила заместитель главы Дмитровского округа Оксана Котова.

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