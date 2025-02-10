Бизнес-леди из Подмосковья пригласили на форум предпринимателей

Женщин-предпринимателей из Московской области пригласили на II Форум-фестиваль «Мамы. Дети. Бизнес». Мероприятие организовали Министерство экономического развития России, правительство Москвы и Фонд поддержки социальных проектов.

Участницы форума, который состоится 27 февраля, смогут бесплатно посетить мастер-классы и тренинги, послушать известных спикеров, получить актуальные знания о бизнесе. Женщинам помогут составить индивидуальный план по реализации бизнес-идеи, расскажут о мерах государственной поддержки и дадут возможность наладить деловые связи.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что фестиваль станет одним из этапов проекта «Мама-предприниматель» для женщин с детьми до 18 лет.

Мероприятие пройдет на территории Цифрового делового пространства «ЦДП», которое может вместить 1,2 тысячи участниц. Еще 50 тысяч предпринимательниц смогут присоединиться к встречам онлайн.