Бизнес-конференция для молодежи прошла в Подольске

С приветственным словом выступила заместитель председателя комитета по культуре, туризму и молодежной политике администрации округа Светлана Подкина. Она пожелала каждому найти свою формулу успеха и отметила, что в молодом возрасте рождаются идеи, которые затем воплощаются в жизнь.

Продолжилась программа информационным блоком «Вот это уровень». Начальник отдела развития молодежного движения, добровольчества и реализации социально значимых проектов комитета по культуре, туризму и молодежной политике Анна Григорьева объяснила, какие форумы, грантовые конкурсы и образовательные платформы сейчас работают.

На конференции участники разобрали разные уровни развития — от муниципального до федерального и международного. Ребят ждали не только лекции: в перерывах провели «Драйв-разминку» и «Нетворкинг-Бинго», где ребята искали единомышленников и обменивались контактами для будущих проектов. Финалом встречи стал открытый диалог «Формула успеха». Эксперты обсудили с ребятами, как побороть страх при запуске своего дела, избежать выгорания и получить реальную пользу от конференций.