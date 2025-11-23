Бизнес-форум пройдет в Химках 26 ноября

Мероприятие «Бизнес-Restart» на «Арене Химки». В нем примут участие представители региональных и федеральных органов власти.

Участникам расскажут о мерах поддержки для развития бизнеса в округе. Также собравшиеся обсудят перспективы развития экономики региона и обменяются опытом.

В программе мероприятия лекции от экспертов. На них можно будет узнать, к примеру, о грантах и консультационных программах.

Также в формате открытого диалога состоятся встречи с представителями федеральных и региональных органов власти, юридических компаний. Кроме того, спикеры разберут кейсы успешных предпринимателей Подмосковья.

«Поддержка предпринимательства — один из приоритетов для Химок. Форум „Бизнес‑Restart — 2025“ — это возможность узнать о мерах поддержки, задать вопросы экспертам и найти единомышленников», — сказал муниципальный депутат Артур Каримов.

Мероприятие начнется в 11:00. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.