Бизнес-форум по развитию отдаленных территорий Подмосковья собрал свыше 100 участников

Бизнес-форум «Импульс для развития удаленных территорий Подмосковья» прошел в Лотошине. Главными темами встречи стали текущее состояние бизнеса, инвестиционный потенциал и поддержка предпринимателей региона.

Форум, в котором приняли участие более 100 предпринимателей из нескольких городских округов Подмосковья, а также представители различных ведомств, организовали по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и администрации Лотошина.

По словам главы округа Екатерины Долгасовой, благодаря вниманию команды губернатора Московской области Андрея Воробьева за последние три года в Лотошине ввели в оборот более шести гектаров земель, а также увеличилось количество крупного рогатого скота. Сейчас в округе активно развивается сельское хозяйство и производство пищевой продукции.

«Этот форум очень важен для нас, предприниматели в живом диалоге смогли пообещаться с представителями всех ветвей власти и получить много новой, полезной и практически применимой информации», — отметила Долгасова.

На форуме гости узнали о мерах поддержки для предпринимателей в отдаленных территориях — это налоговые послабления, займы и гранты на специальных условиях.

Кроме того, в регионе действуют и субсидии на покупку сельхозтехники и оборудования, а также гранты «Агротуризм», «Агростартап», «Развитие семейной фермы» и многое другое.

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