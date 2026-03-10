Бизнес-форум для предпринимателей состоится в Химках

Бизнес-форум «Оптимизация финансов и увеличение дохода» пройдет в Химках. Каждый желающий сможет получить практические инструменты для роста прибыли, узнает о новых возможностях финансирования и получит консультации от экспертов.

Предпринимателям на форуме расскажут как увеличить прибыль и оптимизировать бизнес-процессы с помощью современных технологий, а также где взять финансирование без залога. Эксперты разберут механизм зонтичного кредитования и другие варианты. Кроме того, объяснят как вести бизнес легально и избежать проблем с законом, в том числе по 115-ФЗ. Эксперты проведут ознакомление с мерами поддержки для предпринимателей Химок: субсидиями, грантами и региональными программами, а также помогут выбрать платежные решения, которые идеально подойдут именно для бизнеса.

«Развитие малого и среднего бизнеса — один из приоритетов для Химок. Наш бизнес‑форум поможет предпринимателям получить доступ к актуальным инструментам роста, мерам поддержки и экспертным знаниям. Уверен, что обмен опытом и прямые консультации с профессионалами станут толчком к новым достижениям химкинских компаний», — отметил депутат Артур Каримов.

Помимо полезной программы, участники получат возможность познакомиться с успешными предпринимателями Химок, обменяться опытом и идеями, завести полезные деловые контакты и задать личные вопросы экспертам в рамках консультаций.

Форум пройдет 13 марта в 12:00 по адресу: улица Союзная, дом 3, коворкинг СТАРТ.