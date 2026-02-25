Жителей Подмосковья пригласили на «Битву роботов»

Чтобы принять участие в новом сезоне «Битвы роботов», нужно подать заявку на Едином портале госуслуг до 13 апреля включительно. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В категории мини-роботов могут участвовать дети от 10 до 17 лет. Вес робота должен быть не более 1,5 кг, а размеры — до 25×25×25 см. Заявку подает наставник команды.

Взрослые инженеры могут принять участие в категории тяжеловесов. Для этого необходимо иметь робота массой до 110 кг и габаритами до 150×150×200 см.

Чтобы стать участником, нужно заполнить заявку на «Госуслугах». В ней необходимо описать своего робота, который должен соответствовать требованиям регламента. После экспертной оценки команду допустят к соревнованиям.

«Битва роботов» — это зрелищный чемпионат и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. На соревнованиях изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются, чтобы показать свое мастерство и сразиться за призовой фонд.