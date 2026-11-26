Каждой из 10 команд по жребию досталась одна из традиционных духовно-нравственных ценностей. Участникам предстояло раскрыть ее в видеовизитке и творческом номере в трех временах: как ценность жила до нас, как живет сегодня и какой станет в будущем. Командам помогали кураторы-старшекурсники.

По итогам первое место заняла команда Международного института энергетической политики и дипломатии. Второе место разделили команды Факультета управления и политики и МГИМО-МЕД, третье — досталось факультету международной журналистики и факультету международных экономических отношений.

В этом году битва собрала более 600 первокурсников и свыше 900 зрителей, среди которых были преподаватели и почетные гости.