Биржевые торги щебнем запустили в России при поддержке правительства Подмосковья

На Восточной бирже стартовали торги щебнем, а в ближайшее время планируется запуск торгов песком, торфом и другими нерудными материалами. Проект реализуется при поддержке правительства Московской области, и именно на базе сделок в этом регионе будет определяться стоимость щебня. Об этом сообщает РБК .

Ожидается, что новый механизм позволит улучшить прозрачность формирования цен и повысить собираемость налогов. Как сообщил гендиректор биржи Андрей Салащенко, торги обеспечат прозрачность цен и условий сделки, позволяя продавцам определить реальную стоимость своих товаров и предложить их по конкурентоспособной цене большому числу покупателей.

Первые сделки состоялись 16 августа. В дальнейшем биржа намерена постепенно расширять ассортимент товаров, включая песок, торф и другие нерудные ископаемые.

«Мы создали прецедент. Надеемся, что примеру последуют другие регионы, и торги приобретут федеральный масштаб. Мы стремимся вывести на организованные торги все нерудные материалы и превратить их в биржевые товары, аналогично тому, как это было сделано с лесом», — уточнил Слащенко.

Отмечается, что участвовать в торгах на товарных биржах могут исключительно юридические лица. Все финансовые операции осуществляются через клиринговую компанию, которая выполняет роль посредника. Перед началом торгов участники обязаны внести денежные средства в качестве гарантийного обеспечения.

Запуск торгов инициировали с целью создания бенчмарка, что, по мнению представителей биржи и правительства Московской области, позволит увеличить собираемость налогов при реализации таких товаров. Сейчас, согласно Налоговому кодексу, сумма НДПИ на щебень не может превышать величину, определяемую как количество тонн добытого ископаемого за налоговый период, умноженное на коэффициент 16,5.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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