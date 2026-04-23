Бионический бариста на выставке «Интеграция»: вкус кофе и технологий

На выставке технологий реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья «Интеграция» посетители могут попробовать кофе, приготовленный бионическим баристой. В Тимирязевском центре Алексей, работающий двумя протезированными руками, удивляет гостей своим мастерством на стенде компании «Орто-Инновации».

Федеральная сеть центров с головным офисом в Мытищах представлена в 21 регионе страны. Компания специализируется на создании искусственных конечностей с микропроцессорным управлением. Бионические системы способны обучаться в процессе использования, что позволяет воссоздать уверенную походку и правильную осанку.

«Орто-Инновации» работает с любыми типами протезов верхних и нижних конечностей — от базовых косметических изделий до новейших высокотехнологичных решений. Центры не только обеспечивают протезами, но и сопровождают человека на всех этапах: от помощи в оформлении документов до социализации.

Руководитель сети протезно-ортопедических предприятий «Орто-Инновации» Ирина Батина видит глобальную миссию компании в изменении взгляда на инвалидность. По ее словам, человек не должен чувствовать себя «иным» и стесняться своих особенностей. Это подтверждается и фразами на футболках сотрудников, например: «Ноги 1/2, харизма 10/10».

На выставке «Интеграция» к стенду компании выстраиваются очереди — за кофе, технологиями и за правильным отношением к жизни.