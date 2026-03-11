Биомедицинская компания в Дубне разработала 3 новых аппарата для диагностики

Научно-производственный комплекс в особой экономической зоне «Дубна» пополнится тремя новыми разработками в сфере диагностики. «Биомедицинская компания» находится на финальной стадии создания двух автоматизированных аналитических систем и одного прибора.

Два образца медтехники планируют подготовить к регистрации уже в текущем году. Речь идет об аппаратно-программных комплексах, которые смогут выполнять сложные анализы в автоматическом режиме.

«Инвестиции компании в проект, реализуемый на территории ОЭЗ „Дубна“, составляют около 330 миллионов рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первый прибор предназначен для обследования новорожденных на наследственные заболевания. Система позволяет автоматически определять маркеры базовых патологий у младенцев, а также проводить биохимический скрининг у беременных женщин.

«Аппарат не имеет отечественных аналогов и предназначен для импортозамещения и расширения спектра диагностических исследований прежде всего в области охраны материнства и детства», — рассказал генеральный директор «Биомедицинской компании» Николай Осин.

Второй комплекс ориентирован на иммунохроматографический анализ. Эта система способна выявлять до 24 различных биопатогенов и распознавать широкий спектр маркеров, указывающих на патологии. Прибор также не имеет аналогов ни в российской, ни в зарубежной практике.

Третья новинка — наноплоттер, предназначенный для производства мультиплексных тестов. Его уникальность в том, что он наносит на иммунохроматографические полоски биологический материал в крайне маленьких дозах, что позволяет создавать тест-системы, совмещающие сразу несколько анализов.

Одна такая тест-полоска способна одновременно идентифицировать десятки и более показателей в крошечном объеме крови или сыворотки. Это открывает новые возможности для быстрой и комплексной диагностики без необходимости забора большого количества биоматериала.