Биологическую игру провели для школьников в Богородском округе

Игру организовали в Ногинске, на территории бывшей станции юных натуралистов. Мероприятие, организованное с целью углубления знаний о видовом разнообразии, повадках и экологии птиц, прошло в увлекательной соревновательной форме.

Биологическая игра состояла из семи конкурсов, при прохождении которых ребята проявили знания и смекалку. Участники отвечали на каверзные вопросы, узнавали птиц по голосам и силуэтам, разгадывали тематические ребусы и вспоминали интересные факты из жизни пернатых.

Победителями стали Центры образования № 3, № 5, № 8, «Богородский», «Ногинская гимназия» и «Ломоносовский лицей».

Игра не только позволила школьникам проверить и расширить свой кругозор, но и напомнила о важности бережного отношения к природе.

Конкурс подготовили и провели педагоги Центра образования для детей и взрослых, а помощь в организации оказали члены клуба «Молодежное милосердие», а также Центр поддержки социальных и общественных инициатив.