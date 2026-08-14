Биолог Сафонов предупредил, что в Москве активизировались опасные осенние жигалки

Биолог Дмитрий Сафонов рассказал РИА «Новости» , что в августе в московском регионе активизировались осенние жигалки. Они внешне почти не отличаются от обычных комнатных мух, но могут кусать человека.

По словам эксперта, жигалки — это «близнецы» привычных нам домашних мух, и визуально отличить их сложно. Однако главное отличие заключается в строении ротового аппарата. У комнатной мухи он оснащен мягким хоботком для слизывания жидкости, а у жигалки — жесткий и колющий, как у комаров и слепней, отметил «Ридус».

Осенние жигалки значительно увеличивают свою численность в конце лета. Они мигрируют и оседают в жилых домах в поисках тепла и пищи. Для развития яиц им нужна кровь, поэтому они могут кусать людей.

Сафонов отметил, что комнатные мухи, обитающие в наших домах, не кусаются, в отличие от жигалок. Если вас укусила муха и вы затрудняетесь определить ее вид, с вероятностью 95% это была именно жигалка.