Биокомбинат в Щелкове запустит производство новых вакцин для сельхозживотных

Еще четыре новые вакцины от заболеваний свиней начнут производить на Щелковском биокомбинате. Их разработали с учетом актуальных штаммов на территории России.

Биокомбинат начнет производить вакцины от цирковирусной инфекции, Ауески, репродуктивно-респираторного синдрома и классической чумы свиней. Они помогут предотвратить распространение заболеваний, которые негативно влияют на здоровье животных и экономику.

Кроме того, предприятие возобновило выпуск препаратов для птиц и разработало вакцины против бронхита кур и инфекционной бурсальной болезни

«В новой линейке для птиц представлены пять вакцин, включая два варианта против болезни Ньюкасла. Один из них основан на популярном штамме „Ла-Сота“, а другой — на более мягком, „Бор-74 ВГНКИ“, предназначенном для здоровых хозяйств», — добавили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Кроме того, биокомбинат внедряет маркированную вакцину против бруцеллеза для крупного рогатого скота, которая позволит различать привитых животных и тех, кто уже перенес заболевание.

Сейчас сотрудники предприятия работают над созданием еще более 30 вакцин и биопрепаратов, которые превзойдут по качеству импортные аналоги.