Биокомбинат в Щелкове открыл новую аудиторию

Смычка фундаментальной науки и реального производства получила новое воплощение в стенах Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий имени Скрябина. При поддержке Щелковского биокомбината здесь открылась специализированная аудитория, которая станет ключевым звеном в подготовке кадров для крупнейшего российского производителя вакцин.

Как отметил директор Щелковского биокомбината Олег Акилин, сотрудничество с вузом активно развивается уже пять лет. Начало было положено созданием базовой кафедры непосредственно на территории предприятия в Щелкове.

«Нашим приоритетом было дать студентам возможность обучаться в условиях, максимально приближенных к производственным реалиям. На заводе ребята перенимают опыт у лучших практиков, видят процессы создания биопрепаратов изнутри», — подчеркнул Олег Акилин.

Новая площадка расположилась на кафедре эпизоотологии и организации ветеринарного дела. Дизайн помещения несет не только эстетическую, но и образовательную нагрузку. Стены аудитории оснащены наглядными пособиями и инфографикой, подробно рассказывающей о деятельности биокомбината и линейке выпускаемых препаратов. В планах предприятия — превратить эту аудиторию в «живой» лекторий, где специалисты комбината будут регулярно проводить семинары, разборы клинических кейсов и практические занятия.