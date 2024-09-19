Биографическую лекцию о полководце Кутузове провели в ДК «Контакт» в Химках

Жители Химок посетили ряд патриотических мероприятий, на которых рассказали о достижениях великого русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова. К серии просветительских лекций присоединились и спортсмены из школы Олимпийского резерва по футболу.

Одну из тематических встреч провели в доме культуры «Контакт». Посетителям прочли историко-биографическую лекцию о великом генерале-фельдмаршале Михаиле Кутузове.

«Михаил Илларионович вошел в историю нашей страны, как знаменитый военачальник и дипломат, а также полководец, который изгнал французских захватчиков из России. Кроме того, он стал первым кавалером ордена Святого Георгия первой степени», — рассказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Мероприятия провели в рамках общественного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Проект стартовал летом этого года и за это время уже успел обрести сотни единомышленников. Он позволяет жителям регулярно принимать участие в разнообразных активностях: историко-патриотические лекции, мастер-классы, концерты, творческие и литературные вечера, встречи с участниками СВО и многое другое», — подчеркнула депутат Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

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