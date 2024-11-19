Билборды с портретами бойцов СВО установили на дорогах Подмосковья

Электронные информационные открытки с изображениями участников специальной военной операции и выдающихся деятелей России начали размещать на федеральных трассах Подмосковья. Соответствующие портреты автолюбители смогут увидеть в преддверии дней воинской славы и памятных дат.

Так, например, в рамках акции «Улицы в лицах», которая уже на протяжении пяти лет объединяет людей в стремлении сохранить память о выдающихся личностях, на федеральных трассах будут показаны цифровые открытки. Эти открытки станут культурными путеводителями, знакомящими с значимыми фигурами, которые внесли весомый вклад в историю страны.

Федеральный координатор акции «Улицы в лицах» Хан Руденко подчеркнул, что проект направлен на то, чтобы сделать историю доступной и интересной для каждого.

«Электронные открытки — это не только способ познакомить людей с великими именами, но и возможность гордиться за нашу страну и ее героев», — добавил Хан Руденко.