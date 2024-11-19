Билборды с портретами бойцов СВО установили на дорогах Подмосковья
Электронные информационные открытки с изображениями участников специальной военной операции и выдающихся деятелей России начали размещать на федеральных трассах Подмосковья. Соответствующие портреты автолюбители смогут увидеть в преддверии дней воинской славы и памятных дат.
Так, например, в рамках акции «Улицы в лицах», которая уже на протяжении пяти лет объединяет людей в стремлении сохранить память о выдающихся личностях, на федеральных трассах будут показаны цифровые открытки. Эти открытки станут культурными путеводителями, знакомящими с значимыми фигурами, которые внесли весомый вклад в историю страны.
Федеральный координатор акции «Улицы в лицах» Хан Руденко подчеркнул, что проект направлен на то, чтобы сделать историю доступной и интересной для каждого.
«Электронные открытки — это не только способ познакомить людей с великими именами, но и возможность гордиться за нашу страну и ее героев», — добавил Хан Руденко.
С каждым годом проект «Улицы в лицах» привлекает все больше участников и открывает новые горизонты для знакомства с выдающимися личностями. Актуальность этой инициативы подтверждается растущим интересом со стороны органов государственной власти и молодежи, активно участвующей в проводимых мероприятиях.
В этом году акцию поддержали рекордное количество городов и жителей — свыше 74 субъектов Российской Федерации и более 10 федеральных органов государственной власти, включая территориальные органы и подведомственные учреждения. Они делятся своими историями и воспоминаниями о великих людях, оставивших след в культуре и обществе.
Размещение открыток на табло переменной информации стало возможным благодаря содействию Федерального дорожного агентства и подведомственному ему ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород».