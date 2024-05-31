Библиотеку в поселке Фосфоритный отремонтируют к августу

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Ремонтные работы в библиотеке поселка Фосфоритный подходят к завершению. Уже установлены новые пластиковые окна, двери, модернизирована система отопления и электроснабжения, обновлены полы, стены и потолок, а также отремонтирован санузел.

Елена Баклушина, начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск, и Елена Барышникова, директор Воскресенской централизованной библиотечной системы, провели осмотр отремонтированных помещений, обсудили качество выполненных работ и перечень задач, которые предстоит завершить.

Отметим, что, помимо зала абонемента и читального зала, в обновленную библиотеку добавят комнату для проведения кружковых занятий с детьми и зал для мероприятий. После приемки объекта установят мебель, расставят книги на стеллажах, и новая библиотека откроет свои двери для читателей.

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