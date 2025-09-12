Библиотеку в Ногинске капитально отремонтируют к концу 2025 года

Продолжается капитальный ремонт Центральной библиотеки имени Пушкина в Ногинске, который ведется в рамках государственной программы Московской области. В настоящее время завершается текущий ремонт внутренних помещений, приобретена корпусная библиотечная мебель, интерактивное, звуковое и световое оборудование, компьютерная техника.

Важным элементом обновления станет система освещения: будут установлены современные светильники, которые обеспечат оптимальные условия для чтения и работы с книгами.

После завершения ремонта библиотека представит своим гостям новые функциональные зоны: просторный зал для проведения массовых мероприятий, стильную фотозону и другие инновационные пространства, которые сделают посещение главной библиотеки Ногинска еще более приятным и удобным.

Современный облик библиотека приобретает в соответствии с утвержденным дизайн проектом. В оформлении пространства присутствуют «культурные коды», которые неразрывно связаны с историей Богородского края: «Морозовы», «Богородско-Глуховская мануфактура», «Александр Кузнецов».

Главная задача модельной библиотеки — это не только хранение книг, а возможность стать современным общественным пространством, которое привлекает людей, развивает их потенциал и способствует укреплению общества.