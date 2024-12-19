Библиотеку в деревне Зубцово открыли после капитального ремонта

Ранее в отреставрированном здании находилась деревенская школа. Восстанавливать объект начали два года назад благодаря федеральному проекту «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».

В здании укрепили фундамент, обновили кровлю, смонтировали системы электроснабжения, установили новые окна, подвели газ, наладили систему водоснабжения. Площадь библиотеки увеличилась в два раза.

Здесь планируют не только выдавать книги для чтения, но и проводить выставки, творческие занятия и мастер-классы. В библиотеке есть бесплатный доступ к Интернету, компьютеры, видео- и звуковое оборудование.

Также в учреждении будут работать читальный зал и кружок рукоделия, Здесь смогут организовывать мероприятия для участников клуба «Активное долголетие».

Работы по благоустройству провели и на территории около учреждения. Специалисты высадили газон, березы и создали живое ограждение.

Торжественное открытие посетили глава Богородского городского округа Игорь Сухин, его профильный заместитель Сергей Пастухов, председатель Совета депутатов Владимир Хватов и муниципальные депутаты.

«Зачастую считают, что в глубинке, в деревне, это нерентабельно и поэтому заниматься этим не нужно. Поэтому спасибо неравнодушным людям нашего округа, которые вложили не только деньги, но и душу в это начинание и создали комфортное место для жителей деревни, куда можно прийти, пообщаться, попить чая», — сказал Игорь Сухин.