Библиотеку в деревне Зубцово Богородского округа капитально отремонтировали

В деревне Зубцово завершился капитальный ремонт библиотеки. Сотрудники должны расставить книги и мебель. Торжественное открытие запланировано в 20-х числах декабря 2024 года.

Здание было заменено на 70%. Подрядчик отремонтировал крышу, фундамент, поменял облицовку. Произведена полная отделка внутренних помещений. В рамках проекта заменили окна и все инженерные коммуникации. Также благоустроена прилегающая территория, по периметру высажены деревья.

Капитальный ремонт начался в 2023 году. Все этапы работ контролировал заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов. Обновление состоялось за счет муниципального бюджета. Значительную поддержку оказали спонсоры и меценаты.

Точную дату основания дореволюционной библиотеки назвать сложно. Специалисты определили примерный возраст по характерным деталям. Оно построено в 1892–1898 годах.

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