Библиотеку в деревне Подолино открыли после ремонта в Химках

Ремонт в читальне провели по инициативе активных жителей деревни.

«Они обратились ко мне и получив поддержку у администрации городского округа мы приступили к реализации данного проекта. Работы длились около пяти месяцев. Теперь — это настоящий центр притяжения», — отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Библиотека единовременно может принять около 50 человек. Удобная мебель позволит быстро находить нужную книгу, а современные компьютеры и зона коворкинга воплотят идеи и проекты молодых и взрослых читателей.

«Открытие библиотеки — знаковое событие для жителей деревни Подолино и Лигачево. Это значительно расширит возможности химчан для интеллектуального и культурного досуга. Благодаря этому у нас в округе формируются сообщества людей, которых объединяет любовь к книге», — прокомментировал депутат Совета депутатов Руслан Шаипов.

Фонд литературы на полках новой библиотеки широкий: приключения, энциклопедии, сказки, романы, детективы и другие.

Открытие обновленного учреждения поддержал выставочный комплекс «Артишок», представив здесь выездную выставку о развитии округа.