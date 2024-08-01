Библиотеку поселка Фосфоритный в Воскресенске открыли после ремонта

Библиотеку рабочего поселка Фосфоритный городского округа Воскресенск открыли для посетителей после ремонта. Помимо зала абонемента и читального зала здесь организовали класс для детских кружков и зал для проведения мероприятий.

В библиотеке установили пластиковые окна, новые двери, реконструировали систему отопления и электроснабжения. Здесь также отремонтировали пол, стены, потолок и санузел. Для детей в библиотеке обустроили комнату для творческих кружков. А также организовали зал для торжественных мероприятий.

«У нас полностью обновился интерьер и система отопления, укрепили пол, новая электрика, поэтому мы уверены, что этой зимой у нас будет тепло, уютно и красиво», — отметила начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина.