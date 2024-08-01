Библиотеку поселка Фосфоритный в Воскресенске открыли после ремонта

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Библиотеку рабочего поселка Фосфоритный городского округа Воскресенск открыли для посетителей после ремонта. Помимо зала абонемента и читального зала здесь организовали класс для детских кружков и зал для проведения мероприятий.

В библиотеке установили пластиковые окна, новые двери, реконструировали систему отопления и электроснабжения. Здесь также отремонтировали пол, стены, потолок и санузел. Для детей в библиотеке обустроили комнату для творческих кружков. А также организовали зал для торжественных мероприятий.

«У нас полностью обновился интерьер и система отопления, укрепили пол, новая электрика, поэтому мы уверены, что этой зимой у нас будет тепло, уютно и красиво», — отметила начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин первым посетил обновленное учреждение. Он осмотрел помещения и пообщался с читателями.

«В жизни библиотеки началась новая история. Пусть она всегда будет центром притяжения для жителей всех возрастов», — сказал Малкин.

Фонд библиотеки насчитывает 20 тысяч книг. Каждый год сюда приходят порядка тысячи читателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Никто, кроме нас!» История Воздушно-десантных войск

Россия вернула своих. Как прошла большая сделка по обмену заключенными

«Только прикоснулась». Адвоката из Бурятии заподозрили в попытке придушить следователя

Не только обувь и рюкзак. Как подготовить первоклассника к школе

Россияне пожаловались на сбой у YouTube. Что будет дальше?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте