Библиотеку имени Пушкина в Ногинске отремонтируют в 2025 году

Центральная библиотека имени Пушкина в Богородском округе вошла в список библиотек, которые обновят в этом году в рамках региональной программы по созданию модельных библиотек. В рамках реализации данной программы из областного и муниципального бюджетов на модернизацию каждой библиотеки выделяют по 20 миллионов рублей.

Ремонт в помещениях идет полным ходом. Дизайн-проект будущей библиотеки подразумевает полную перезагрузку и обновление пространства. Уже завершен демонтаж инженерных конструкций, снята внутренняя отделка и потолочные покрытия.

Впереди — замена электрики, монтаж потолочных модулей, покраска и обустройство функциональных зон.

Обновленное пространство будет отвечать всем требованиям современной библиотеки. Удобные и уютные читальные залы, зоны для индивидуальной и групповой работы, мультимедийный центр с доступом к электронным ресурсам — здесь будут созданы все условия для интеллектуального и культурного развития посетителей. Не оставят без внимания и гостей с ограниченными возможностями здоровья — для них также оборудуют безбарьерную среду.

Открытие обновленной библиотеки запланировано на конец года. К этому времени строители обещают завершить все работы и подготовить библиотеку к приему посетителей.