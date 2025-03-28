Библиотеку графа Келлера открыли в усадьбе Сенницы в Коломне

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в усадебном комплексе в селе Сенницы удалось реализовать проект «Библиотека Келлера». Здесь будут собраны уникальные издания, которые расскажут об истории этих мест и династии Скарятиных и Келлеров.
Старинный комплекс в Сенницах становится настоящим музеем истории, культуры и традиций. В усадьбе формируется уникальное пространство, позволяющее ощутить дух прошлого и открыть для себя новые ценности.
Создатели проекта «Библиотека Келлера» подчеркивают, что посетители могут ознакомиться с историческими материалами об усадьбе и ее владельцах.
Жители и путешественники уже начали приносить сюда книги и семейные собрания. Например, генеалог, переводчик и писатель Алексей Белов-Скарятин передал коллекцию книг, исследующих историю рода Скарятиных. Сам Алексей является потомком Ирины Скарятиной, первой супруги графа Келлера. Издания содержат сведения об усадьбе Сенницы, включая мемуары графской четы о проведенном здесь медовом месяце в 1907 году.
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