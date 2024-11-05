Библиотеки Воскресенска провели патриотические часы ко Дню единства

В Воскресенске библиотеки отметили День народного единства серией патриотических мероприятий. Учекникам местных школ рассказали об истории праздника и значении подвига предков.

Для школьников прошли исторические и литературные часы. В Центральной детской библиотеке воспитанники школы № 2 участвовали в занятии «Предков славные деяния», где узнали о подвигах Минина и Пожарского. В Белоозерской городской библиотеке провели час «Вместе мы — сила», напоминая ребятам о важности единства. В библиотеке поселка Фосфоритный учащиеся посетили мероприятие «В единстве наша сила», а в селе Федино дети участвовали в обсуждении темы «Любить Отечество как Минин и Пожарский».

Также прошли познавательные занятия для дошкольников. В Белоозерской библиотеке детям из группы «Незабудка» показали слайды о русских богатырях. Все мероприятия помогли юным воскресенцам лучше понять историю.

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