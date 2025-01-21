Библиотеки Подмосковья запустили акцию «Путь героя» к 80-летию Победы

Министерство культуры и туризма Московской области и библиотеки Подмосковья запустили акцию «Путь героя», приуроченную к 80-летней годовщине Победы. Жители Подмосковья смогут рассказать о своих родственниках, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Акция «Путь героя» призвана напомнить имена жителей, самоотверженно защищавших страну в годы Великой Отечественной войны. Они сражались на фронте, работали в тылу и создавали мир после Победы.

Видеоролики будут публиковать на специальной площадке проекта в «ВКонтакте». О героях расскажут члены их семьей. Одна из особенностей акции в том, что речь пойдет не только о боевом пути дедушек и бабушек, но и об их послевоенной судьбе, о жизни после войны.

Присоединиться к акции может любой житель Подмосковья. Для того, чтобы записать ролик, надо обратиться к координатору проекта по электронной почте Biblio-MO_Proekty@mail.ru.