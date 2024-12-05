Библиотеки Подмосковья провели свыше 750 художественных выставок с января

Подмосковные библиотеки организовали 755 художественных выставок с начала 2024 года. Мероприятия собрали более 260 тысяч посетителей.

Библиотеки региона накопили значительный опыт в области выставочной деятельности. Их пространства позволяют проводить тематические и персональные выставки, посвященные работам профессиональных художников, фотографов, книжных иллюстраторов и дизайнеров.

Посетители получают уникальную возможность ближе познакомиться с произведениями искусства и пообщаться с авторами. Некоторые библиотеки организуют художественные выставки на регулярной основе.

Так, в центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске открылась выставка «Вдохновение жизнью» художницы Натальи Черниковой. На ней были представлены работы различной тематики, включая натюрморты, пейзажи и портреты.

В Истринской центральной библиотеке имени Чехова ко Дню театра прошла выставка Татьяны Павловой под названием «Театральные записки». В экспозиции показали эскизы костюмов и декораций для театральных постановок, над которыми работала художница.

Центральная городская библиотека Королева организовала выставку «Эмоции. Цвет. Свет» художника, писателя и поэта Наталии Абашиной. На мероприятии гости не только познакомились с ее картинами, но и услышали стихи в исполнении автора.

В центральной библиотеке имени Тряпкина в Лотошино состоялась выставка живописных работ заслуженного художника России Ильяса Айдарова под названием «Живая магия картин». Автор поделился своими мыслями о творческом процессе и ответил на вопросы присутствующих.

В библиотеке Дворца культуры «Мир» в Лыткарино прошла ежегодная городская выставка мастеров народного творчества «Добрых рук мастерство — XXI», а на выставке «Краски лета» были представлены работы лыткаринских художников.

Подробную информацию о мероприятиях, проходящих в библиотеках, можно узнать на сайте «Мое Подмосковье».