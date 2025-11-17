Библиотеки Подмосковья проведут более тысячи мероприятий на школьных каникулах

На школьных каникулах с 17 по 23 ноября подмосковные библиотеки проведут мероприятия для детей разных возрастов. Ребят ждут литературные чтения, экскурсии, прогулки, интерактивные программы, уроки компьютерной грамотности, творческие мастер-классы и другие события. Ожидается, что их участниками станут не менее 16 тысяч человек.

Например, Дмитровская центральная библиотека организует цифровые занятия, экскурсии, прогулки, интерактивные квесты, квизы и творческое обучение.

В учреждении Лобни школьники смогут поучаствовать в марафонах открытий, интеллектуальных играх и занятиях рукоделием. Также в библиотеке все дни будут показывать лучшие детские фильмы.

Юных жителей Чехова пригласили на литературные чтения, конкурсы талантов и интеллектуальные игры. Посетители Губернской библиотеки смогут принять участие в творческой «Лаборатории чудес»: там их научат азам актерского мастерства и созданию новогодних подарков своими руками.

Для всех любителей хенд-мейда пройдут занятия по креативному моделированию и рисованию песком в Центральной библиотеке Рузы. Там же состоятся соревнования по настольным играм.

А в Дзержинском для ребят подготовят комнату виртуальной реальности: в ней дети смогут почувствовать себя настоящими кулинарами.

В библиотеке № 8 Жуковского выступит мастер художественного слова Ирина Архангельская — она представит гостям стихи Пушкина и Есенина, а также прозу Шергина. Также для слушателей будет организовано интерактивное занятие.

Информация обо всех мероприятиях в библиотеках региона в дни школьных каникул размещены на портале.