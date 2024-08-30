Библиотеки Подмосковья пригласили читателей в театральные кружки

Новые возможности для обучения и развлечения предлагают жителям библиотеки Подмосковья. Читатели могут записаться в театральные кружки, о чем напомнили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Около 150 театральных секций и кружков работают в подмосковных читальнях. Например, в Губернской библиотеке Королева есть продюсерская студия Pro Chance, которая обучает актерским навыкам для театра и кино. В центральной библиотеке Ногинска похожие занятия проводятся в рамках программы «Активное долголетие» и пользуются большой популярностью среди жителей старшего поколения.

Театральные коллективы библиотек активно участвуют в фестивалях и конкурсах, демонстрируют хороший уровень подготовки. В октябре прошлого года арт-студии из Долгопрудного стали призерами Областного театрального фестиваля профессиональных театральных коллективов.

Узнать больше о кружках и студиях, работающих в ближайших библиотеках, можно в приложении «МОе Подмосковье».

Отмечено, что в подмосковных школах и детских садах трудятся 52 тысячи учителей и 35 тысяч воспитателей. Их удалось привлечь при помощи мер социальной поддержки. Об этом на съезде педагогов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».