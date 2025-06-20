Библиотеки Подмосковья подготовили свыше тысячи программ ко Дню памяти и скорби

Ко Дню памяти и скорби, 22 июня, в библиотеках Московской области подготовили свыше 1000 мероприятий для детей и молодежи. Патриотические программы, литературные вечера и исторические викторины помогут сохранить память о подвиге предков в годы Великой Отечественной войны.

В детской библиотеке имени В. В. Розанова в Сергиевом Посаде проведут урок мужества «Когда стою у Вечного огня». Центральная библиотека имени И. И. Морозова в Луховицах организует музыкально-поэтический вечер, посвященный трагической дате начала войны.

Юные читатели Солнечногорска смогут принять участие в традиционном уроке памяти в центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева, где будут показаны кадры военной хроники и прозвучат стихи о войне. Библиотека имени Ф. И. Тютчева в Балашихе приглашает на программу «Узнай из песни о войне», посвященную музыкальному наследию военных лет.

Особые мероприятия подготовили также центральная детская библиотека Павлово-Посадского округа, библиотека имени С. Я. Маршака в Королеве, библиотека Вербилковского Дома культуры в Талдом и центральная библиотека в Жуковском.

Нижне-Мячковский сельский филиал Раменской центральной библиотечной системы проведет акцию «Их славе память потомков верна» с возложением цветов, а в Электростали центральная детская библиотека «Буратино» организует литературный реквием «Годы, опаленные войной».

Особую значимость приобретает запланированная передача Московской губернской универсальной библиотекой видеоматериалов акции «Путь героя» в Музейный комплекс памяти Зои Космодемьянской. Эти кадры станут частью экспозиции, сохраняя память о подвиге для будущих поколений.