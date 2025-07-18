Библиотеки Подмосковья подготовили программы к Международному дню шахмат

Международный день шахмат с 1996 года в разных странах мира отмечают 20 июля. Библиотеки Подмосковья в честь праздника подготовили специальные программы для детей и взрослых.

В Жуковском 22 июля проведут детский блицтурнир. Судьей в рамках мероприятия в центральной библиотеке выступит кандидат в мастера спорта Григорий Русаков.

Турнир «Шахматная королева» для девочек и девушек с 2019 года регулярно проводят в центральной библиотеке Егорьевска. С 2023 года мероприятие вышло на межрегиональный уровень — в марте 2025 года в нем участвовали более 100 юных шахматисток из четырех регионов России.

В Коломне на базе детской городской библиотеки проходят занятия школы Chessnuts под руководством Игоря Ковпака — главного тренера сборной Московской области по шахматам и организатора международного фестиваля «Коломенская верста».

С 2023 года в центральной библиотеке Долгопрудного действует шахматная школа «Чемпион», где преподают молодые кандидаты в мастера спорта.

В Балашихе шахматисты собираются в клубе «Диагональ» на базе городской юношеской библиотеки. Занятия проходят под чутким руководством Вячеслава Попикова, который судил 144 турнира.

В библиотеке № 1 в Мытищах занятия в кружках «Верный ход» и «Ход конем» проводят волонтеры.

Любители экзотических вариантов игры могут посетить занятия по японским шахматам сеги в Сергиевом Посаде.

Губернская универсальная библиотека в Королеве предлагает обучение в школе «Шахматный мир» с профессиональными тренерами — мастерами FIDE. В учреждении регулярно проводят турниры для всех желающих.

В Подмосковье сейчас работают свыше 200 шахматных кружков и клубов для детей и взрослых, где опытные наставники помогают развивать логику, память и стратегическое мышление.