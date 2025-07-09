Библиотеки Подмосковья начали проводить экскурсии с помощью VR-очков

В библиотеках Подмосковья продолжается обновление — они становятся современными центрами знаний и досуга. Здесь можно не только читать книги, но и пользоваться новыми технологиями. В том числе — шлемами виртуальной реальности, которые помогают учиться, узнавать новое и весело проводить время.

Посетителям доступны VR-экскурсии, обучающие фильмы в формате 360 градусов, профориентационные симуляторы, а также развивающие и творческие игры. Такая активность интересна как молодежи, так и взрослым.

Так, в Долгопрудном можно попробовать авиасимулятор, гоночные игры и пройти виртуальные уроки школьных предметов, в библиотеках Домодедова VR помогает познакомиться с профессиями, увидеть подводный мир, космос, а также пройти мастер-классы и экскурсии, а в Лобне детям и подросткам показывают фильмы о литературе, ПДД, природе и животных.

Несмотря на опасения, что цифровые технологии могут вытеснить интерес к книгам, VR в библиотеках, наоборот, помогает — привлекает молодежь, делает учебу интереснее и расширяет кругозор.