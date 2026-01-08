Библиотеки Химок стали центрами притяжения для полумиллиона человек

В 2025 году библиотеки Химок посетило более 500 тысяч жителей. Это больше, чем все население округа, что доказывает их востребованность как современных культурных пространств.

За год химчанам выдали свыше 840 тысяч изданий. Особой популярностью пользовались классическая литература и фантастика. Главными гостями библиотек стали школьники и жители среднего возраста.

Тройку лидеров по посещаемости составили Центральная городская библиотека, Библио-холл и Центральная детская библиотека. В их стенах кипит интеллектуальная жизнь: проходят лекции по философии, истории кино, гастрономии и военному делу. Для детей организуют мастер-классы по рисованию, лепке и уроки иностранных языков.

Все библиотеки округа оснащены современным оборудованием и предлагают комфортные зоны для работы и отдыха.