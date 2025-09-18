Библиотеки еще в 3 округах Подмосковья отремонтируют по нацпроекту

Три детские библиотеки во Фрязине, Жуковском и Ленинском округе стали победителями федерального конкурса. В 2026 году их отремонтируют и преобразуют в модельные библиотеки в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

С 2020 года в регионе уже модернизировали 22 библиотеки, превратив их в современные центры культуры и просвещения. Этой осенью откроются новые пространства во Власихе, Луховицах, Электростали и Щелкове.

С 2024 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева действует региональная программа обновления центральных библиотек. Так, уже преобразились библиотеки Рузы, Долгопрудного, Пущина, Лыткарина и Чехова, а в декабре новые пространства появятся в Воскресенске, Ногинске, Зарайске, Наро-Фоминске и Раменском.

Следующий этап запланирован на 2026 год — модернизируют библиотеки в Дубне, Мытищах, Клину, Орехово-Зуеве и Можайске. Обновление библиотек стало символом нового подхода к культурному развитию региона: сочетание современных технологий и сохранение культурного наследия создают комфортные условия для обучения, творчества и духовного роста жителей Подмосковья.