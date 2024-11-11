Библиотеке в Воскресенске присвоили имя поэта Инны Гофф

Центральной библиотеке города присвоили имя писательницы, чье творчество проставило Воскресенск на всю Россию. А для Инны Гофф это место стало не просто домом, а источником вдохновения.

Семейство Гофф приехало в Воскресенск в 1952 году по приглашению Николая Докторова. Отец Инны Гофф — Анатолий Ильич — получил назначение заведующим туберкулезным диспансером в местной больнице. Вскоре в небольшом подмосковном городе обосновалась и молодая семья — Инна, ее муж Константин Ваншенкин, тогда еще студент Литературного института, и дочь Галя.

«Инна Гофф много писала о нашем городе, о князьях Левиных, Орловых-Давыдовых. Она интересовалась всем, что связано с Воскресенском. Это значимое имя в нашем краеведении», — рассказала заведующая отделом краеведения библиотеки Елена Юрова.

Гофф называют автором тонкой психологической прозы, а стихи песен знает и поет вся страна. Повесть «Я — тайга» завоевала первое место на Всесоюзном конкурсе на лучшую книгу для детей. А в книге «Биение сердца» легко узнать город прошлых лет.

Ольга и Алексей Щербаковы купили дом семейства Гофф-Ваншенкина в 1995 году. Говорят, что понадобилось немало времени, чтобы привыкнуть к повышенному вниманию поклонников писателей.