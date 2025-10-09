Библиотекари из Подмосковья стали участниками всероссийского конкурса

Во всероссийском конкурсе молодых лидеров библиотечного дела принимают участие четыре специалиста из Московской области. Поддержать представителей региона можно на официальном сайте события, посмотрев их видеовизитки. Интернет-голосование продлится до 14 октября.

Конкурс проводится среди молодых работников библиотек в возрасте до 35 лет. Главная его цель — помочь специалистам выстроить карьеру, мотивировать на креатив и создать условия для обмена опытом.

Всего на участие поступило более 450 заявок. Их прием проходил до 30 сентября.

Как отметили в подмосковном Минкульте, регион представляют четыре специалиста.

Сотрудник Центральной библиотеки Павловского Посада Софья Голицына заявлена в номинации «Командный лидер». Руководитель отдела SMM Дмитровской центральной библиотеки Ирина Ходункова представлена в «Лидерах нового поколения».

На звание «Лидер сообщества» претендуют ведущий библиотекарь Балашихинской ЦГБ имени Ф. И. Тютчева Надежда Колпакова и заведующая Новощаповской сельской библиотекой Клина Людмила Кременюк.

Одновременно с открытым голосованием номинантов оценивает экспертная комиссия.

Результаты конкурса станут известны в ноябре.