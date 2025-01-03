Библиотекари из Коломны создадут подборку видеопрогулок по городу

Сотрудники библиотеки имени И. И. Лажечникова из Коломны победили со своим проектом на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Теперь они смогут запустить серию видеопрогулок, связанную с историей города.

Итоги конкурса подвели в Москве. Лучшими признали более 1000 проектов из 86 регионов страны. При этом Подмосковье вошло в число крупнейших софинансистов премии.

Ранее в Коломне создали комиксы и записали экскурсионные подкасты в рамках проекта «Лажечников и Ко». Новый проект станет продолжением этой инициативы.

«В рамках краеведческого проекта „Видеопрогулки с Иваном Лажечниковым“ планируется создать контент, который будет рассказывать о личности известного писателя и истории городских мест, связанных с его биографией. Материалы будут направлены на эмоциональное восприятие и позволят людям увидеть, услышать и почувствовать атмосферу города», — прокомментировали в управлении по культуре и туризму администрации Коломны.