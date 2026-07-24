Библиотекари из Богородского округа побывали на «Мосфильме»

В рамках проекта «Профессиональное знакомство», который реализует Московская губернская универсальная библиотека, 23 июля состоялся необычный и насыщенный профессиональный выезд. Сотрудники Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и городского филиала № 4 из Богородского округа посетили легендарный киноконцерн «Мосфильм».

Это ведущее предприятие отечественной киноиндустрии, где сегодня создается большая часть российских фильмов, телесериалов, рекламных роликов и музыкальных клипов.

Поездка объединила более 30 сотрудников муниципальных библиотек Подмосковья. Главной целью визита стало знакомство с работой Информационного центра «МОСФИЛЬМ‑ИНФО», в структуру которого входят библиотека, читальный зал, архив и видеотека. Подмосковных специалистов познакомили с уникальными фондами производственной библиотеки и особой системой ее работы — она выстроена так, чтобы оперативно отвечать на самые разные запросы участников съемочного процесса. Такой подход позволил библиотекарям увидеть новые грани профессии и по‑другому взглянуть на задачи справочно‑библиотечного обслуживания.

Не менее ярким и запоминающимся стало знакомство с музейной экспозицией киностудии. Библиотекари увидели подлинные костюмы, головные уборы, предметы быта, технику, транспорт и другой реквизит, который использовался при съемках культовых фильмов разных лет. Особый интерес вызвали детали, раскрывающие «кухню» кинопроизводства: как с помощью вещей и предметов создается историческая достоверность и узнаваемая атмосфера кадра.

Участники поездки также побывали на открытой съемочной площадке с декорациями старого города и заглянули в закрытые съемочные павильоны. Каждый уголок «Мосфильма» оказался наполнен историей и профессиональными секретами — и вызывал искренний восторг.

«Такие поездки, в ходе которых происходит обмен уникальным и полезным опытом, помогают расширить профессиональный кругозор библиотекарей, повысить уровень их компетенций и вывести работу библиотек на новый уровень, соответствующий актуальным задачам сегодняшнего дня», — отметили специалисты.