Библиотекарь из округа Пушкинский стала победителем областного конкурса

Представительница округа Пушкинский представила на конкурсе проекты, успешно реализованные в библиотеке: «Пластилиновая сказка», «Библиотека — генератор творческих идей», «Мультимир» и «Страницы истории Братовщины». Профессиональное жюри высоко оценило вклад Натальи Федуловой в развитие культуры.

Заведующая Братовщинским сельским отделением библиотеки с огромной любовью относится к своему делу и все свое время и силы отдает работе с подрастающим поколением. Под ее руководством юные читатели с интересом знакомятся с историей родного края, участвуют в викторинах и создают удивительные пластилиновые сказки.

Победа в областном конкурсе стала не первым признанием заслуг Натальи Федуловой. В 2022 году она названа лучшим работником библиотеки в Подмосковье.