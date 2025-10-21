Библиотекарь из Королева вышел в финал всероссийского конкурса профмастерства

Профессиональное мастерство специалиста из Подмосковья получило высокую оценку на федеральном уровне. Ведущий методист Московской губернской универсальной библиотеки в Королеве Илья Бобовский вошел в число финалистов XII всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2025».

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья пояснили, что его отметили в номинации «Лучший молодой библиотекарь года — 2025».

В конкурсной борьбе приняли участие свыше 400 претендентов из почти 80 регионов России. В короткий список лучших библиотечных специалистов вошли 24 человека.

Илья Бобовский работает в Губернской библиотеке уже пять лет. За это время он сумел проявить себя как креативный организатор и инициативный лидер.

Благодаря его идеям, среди которых интерактивные образовательные программы для школьников, культурные мероприятия и проекты по развитию патриотического воспитания, учреждение смогло привлечь новую юную аудиторию и значительно повысить свою популярность. Так, количество молодых людей, записанных в библиотеку, увеличилось почти на 40%.

Среди наиболее успешных проектов, созданных под руководством Бобовского, – театральные постановки и экскурсии в рамках проекта «Театр на моей улице», образовательная программа «Лето в библиотеке», игровые познавательные мероприятия и другие программы.

Решающий этап конкурса пройдет 22 октября. Жюри проведет заседание и определит победителей в четырех номинациях.

Кроме того, будут выбраны лауреаты специальных премий, учрежденных Российской национальной библиотекой, Российской государственной библиотекой, Президентской библиотекой имени Б. Н. Ельцина, Российской государственной детской библиотекой и другими учреждениями.

Имена лучших специалистов станут известны 18 ноября на Ежегодном совещании руководителей федеральных и центральных региональных библиотек России.