Библиотекарь из Коломны стала лауреатом губернаторской премии

Лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьева стала заведующая отделом городской централизованной библиотечной системы Коломны Татьяна Старостина. Ей принадлежат несколько инновационных идей, которые она реализовала для развития сферы.

Специалист получила награду в номинации «Лучший сотрудник библиотеки». Вместе с коллегами заведующая реализовала несколько успешных проектов.

К примеру, она разрабатывала и запускала онлайн-газету «Коломенские истории». Ее проекты побеждали на всероссийском фестивале Caravanex-2022, городском семейном фестивале «Говорящие улицы», Форуме молодых библиотекарей России и конкурсе личных грантов от Росмолодежи.

Также Татьяна Старостина аттестована как гид-экскурсовод. Она создала путеводитель «Ароматы Посада. Путешествие по Коломенскому краю вместе с Борисом Пильняком».