Библиотекарь из Коломны стала финалисткой всероссийского конкурса Центризбиркома

Библиотекарь из Коломны Екатерина Сильченко вышла в финал Всероссийского конкурса Центризбиркома. Она разработала интерактивную игру «Все о выборах», предназначенную для старшеклассников.

Цель проекта молодого специалиста — в доступной форме объяснить этапы избирательного процесса, а также повысить правовую грамотность молодежи и сформировать чувство личной ответственности за принятые решения. Игра построена на принципе «от простого к сложному»: она начинается с истории избирательного права и заканчивается его практическим применением. Формат сочетает лекции, дебаты и моделирование реальных ситуаций.

Проект высоко оценило жюри конкурса, что помогло его автору войти в число финалистов. Награду Екатерине вручили председатель ТИК Коломны Владимир Фурсов и его заместитель Жанна Бурлакова.

Екатерина Сильченко, историк по образованию и бывший школьный учитель, сейчас работает ведущим библиотекарем в Сергиевской сельской библиотеке, применяя свои знания в просветительской работе.