Библиотека в Можайске украсила залы к Новому году
Можайская библиотека преобразилась к Новому году, создавая поистине волшебную атмосферу для своих посетителей. Уютное библиокафе и залы библиотеки украсили к праздникам, предлагая возможность наслаждаться чтением в окружении зимней сказки.
Сотрудники библиотеки тщательно оформили каждую деталь пространства. Прохожие могут любоваться яркой тематической инсталляцией, в которой оживают персонажи русских народных сказок.
В центре зала красуется наряженная ель, сверкающая разноцветными шарами и гирляндами, символизирующими наступающий год.
Библиокафе стало настоящим центром притяжения для местных жителей. Подростки и дети, возвращаясь с катка или прогулки по городу, с радостью заходят сюда, чтобы согреться горячими напитками и пообщаться с друзьями. Множество ребят также навещают библиотеку после школы или в перерывах между делами.
«Приходите зарядиться праздничным настроением, найти интересную книгу или просто провести время в теплой, уютной обстановке, — сообщила директор Можайской библиотеки Наталья Соина.