Библиотека в Можайске украсила залы к Новому году

Можайская библиотека преобразилась к Новому году, создавая поистине волшебную атмосферу для своих посетителей. Уютное библиокафе и залы библиотеки украсили к праздникам, предлагая возможность наслаждаться чтением в окружении зимней сказки.

Библиокафе стало настоящим центром притяжения для местных жителей. Подростки и дети, возвращаясь с катка или прогулки по городу, с радостью заходят сюда, чтобы согреться горячими напитками и пообщаться с друзьями. Множество ребят также навещают библиотеку после школы или в перерывах между делами.