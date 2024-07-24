Библиотека в гимназии № 4 в Можайске получила более 3,5 тысячи учебников

Фонд литературы в библиотеке гимназии № 4 в Можайске пополнился новыми учебниками. Более 3,5 тысячи экземпляров уже разложили по полкам в специальном хранилище.

Новые книги занесли в базу, рассортировали и разложили по полкам. Библиотекарям помогали волонтеры. Срок службы одного учебника — около пяти лет. Могут выпустит новый, если знания в предыдущей версии устареют раньше срока. Фонд в гимназии № 4 обновляют ежегодно. Все делают в соответствии с рекомендациями Министерства образования Московской области по специальной субвенции.

«Мне, как преподавателю химии, особенно приятно было получить учебники по этому предмету. В основном, сейчас стараются печатать такого формата учебники, чтобы они были в мягкой обложке и как альбомный вариант: больше информации, больше наглядности, больше картинок. Это интересно и удобно для ребят», — сказала директор гимназии № 4 в Можайске Ольга Романенкова.