Библиотека в Черноголовке перешла на летний график работы

С 16 июня по 24 августа Черноголовская городская библиотека временно меняет свой график работы, переходя на летний режим. В течение этого периода учреждение не будет работать в выходные дни.

Библиотекарь Екатерина Клевкова пояснила, что данное изменение связано с тем, что в летние месяцы суббота и воскресенье традиционно становятся для многих жителей днями отдыха, выездов на дачу и проведения времени на свежем воздухе.

«Поэтому именно в эти дни летом у нас становится немного меньше посетителей. Зато становится более актуальным — четверг», — сообщила Екатерина Клевкова.

С понедельника по пятницу библиотека будет открыта для посетителей с 09:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

В библиотеке отметили, что в настоящее время особое внимание уделяется организации мероприятий для детей из летних лагерей. Для юных читателей подготовлена разнообразная программа, включающая в себя познавательные занятия, творческие мастер-классы и развлекательные мероприятия. Ознакомиться с подробным расписанием мероприятий и новостями библиотеки можно на официальном сайте.