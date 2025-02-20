Библиотека из Дмитровского округа стала лучшим сельским учреждением культуры Подмосковья

Завершился организованный Министерством культуры и туризма Московской области конкурс на лучшее сельское учреждение культуры. В число победителей вошла Подосинковская библиотека Дмитровского муниципального округа.

В поселке Подосинки Дмитровского муниципального округа библиотека начала работать в 1966 году. А в 1976 году учреждение культуры стало частью Дмитровской централизованной библиотечной системы как сельский филиал. С 1981 года оно располагается в здании местного дома культуры.

В Подосинковской библиотеке проводят множество мероприятий: встречи с интересными гостями, интеллектуальные викторины, игры, литературные вечера, мастер-классы. Пенсионеры поселка в рамках проекта «Активное долголетие» посещают здесь курсы компьютерной грамотности, кружки по интересам, краеведческие программы и многое другое.

«Подосинковская библиотека по праву удостоена звания лучшего сельского учреждения культуры Подмосковья. Этот успех стал возможен благодаря неустанному труду сотрудников, их преданности делу и стремлению сделать библиотеку настоящим центром притяжения для жителей всех возрастов», — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Отметим, что одним из лучших сельских учреждений культуры Подмосковья что в прошлом году стал Центр культурного развития «Яхромский» филиал дома культуры «Подъячево».