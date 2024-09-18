Библиотека Ивана Горбунова в Пушкино открылась после модернизации

Центральную городскую библиотеку имени Ивана Горбунова открыли после модернизации в Пушкино. В обновленном пространстве есть интеллектуальный и образовательный центры с доступом к новейшим информационным технологиям.

«Мы уходим от понятия „библиотека“. Она становится неким центром. Здесь хорошо, тепло, уютно, благоприятные условия. Здесь компьютеры, здесь есть интернет, есть люди, которые помогут, подскажут. Сюда можно прийти и просто время хорошо провести», — говорит глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Библиотека выиграла конкурс в рамках нацпроекта «Культура». Модернизацию провели при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

После модернизации учреждение не только сохранило сложившиеся традиции, но и перешло на новый уровень работы. На открытии министр культуры Василий Кузнецов подарил библиотеке уникальную книгу «Архитектурное наследие России. Лев Кекушев».

Теперь в библиотеке будут проходить новые мероприятия и активности. Здесь начнут работать клубы интеллектуального и творческого общения, студия исторического бального танца, курсы иностранных языков. У посетителей будет возможность посетить музейную зону, картинную галерею, поиграть в настольные игры или поработать за компьютером.

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