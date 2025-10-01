Библиотека имени Морозова открылась в Луховицах

В округе состоялось торжественное открытие обновленной модельной Центральной библиотеки, носящей имя поэта Морозова. После капитального ремонта учреждение культуры преобразилось до неузнаваемости, превратившись в современное и многофункциональное пространство.

«Наша главная цель заключалась в создании культурного центра, где каждый посетитель, независимо от возраста и интересов, смог бы найти что-то для себя и почувствовать себя комфортно», — поделилась директор библиотеки Екатерина Андросова, подчеркивая, что модернизация была направлена на превращение библиотеки в место притяжения для всех жителей Луховицкого округа.

В ходе капитального ремонта были проведены масштабные работы, включающие полную замену систем отопления, заливку новых полов и создание зонированных пространств. Теперь в библиотеке есть зоны для чтения, работы с компьютером и проведения мероприятий. Глава округа Сергей Тимохин лично поздравил коллектив библиотеки с открытием, подчеркнув важность библиотеки как центра культуры и образования для жителей округа.

Гостей ждала насыщенная программа, включающая интерактивные экскурсии по библиотеке, мастер-классы по созданию книжных закладок и музыкальная программа.