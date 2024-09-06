Раздел с литературой для жителей с ОВЗ появился в библиотеке в Химках

Специализированную полку открыли в «Умной библиотеке» в Химках. На ней представлена литература для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Такие инициативы играют огромную роль в поддержке семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Доступ к качественной информации о развитии, воспитании и психологическом благополучии особенных детей помогает родителям лучше понимать потребности своих детей, находить эффективные методы взаимодействия и создавать благоприятную атмосферу в семье», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Образованию детей с ограниченными возможностями здоровья в городском округе уделяют особое внимание. Например, первый в Подмосковье инклюзивный класс открыли в Центральной детской школе искусств. Преподаватели ведут занятия для детей с различными нарушениями в развитии, чтобы воспитанники быстрее адаптировались к социальной жизни и сделали первые шаги к будущей профессии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».